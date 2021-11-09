Світло очей: косметолог навчила боротися з втомою очей
Втома і стреси завжди залишають відбиток на нашому обличчі. В першу чергу на зоні навколо очей.
Косметолог Ольга Петруніна розповіла в Instagram, як боротися з проявами втоми очей.
Зовнішні косметологічні ознаки втоми очей:
- синці
- зморщечки
- мішки
- тьмяна шкіра.
До вечора особливо проявляються вікові зміни.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Як правильно допомогти цій зоні?
- правильний догляд
- спеціальний масаж
- якісний відпочинок і режим сну.
Догляд
Неправда, що крем для шкіри навколо очей - це вигадка маркетологів. Шкіра навколо очей більш тонка, суха і чутлива, вона потребує окремого делікатному догляді з відповідним складом.
Ви ж не мажете один і той же крем на обличчя, п'яти і руки? Адже шкіра на цих ділянках різна! Те ж саме і з повіками. Ні в якому разі не можна використовувати для цієї зони ваш звичайний денний крем для обличчя.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Всі засоби для зони навколо очей повинні бути спеціальними:
- сироватки
- крем для повік
- патчі
- спеціальні маски
Якщо ви знімаєте макіяж з очей засобом для демакіяжу, не забудьте його змити. На обличчі його залишати не можна. Також для зони навколо очей не можна використовувати умивалку, яка містить компоненти для роботи з жирною проблемною шкірою.
Масаж для зони навколо очей.
Правильний, делікатний масаж допоможе уповільнити процеси старіння, розгладити зморшки, підтягнути верхню повіку, "відкрити" погляд, прибрати синці, набряки, зменшити носослізку, зволожити очі.
Нагадаємо, що раніше трихолог Лариса Пономаренко запропонувала антистрес-меню для волосся.