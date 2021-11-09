Світло очей: косметолог навчила боротися з втомою очей

Втома і стреси завжди залишають відбиток на нашому обличчі. В першу чергу на зоні навколо очей.

Зовнішні косметологічні ознаки втоми очей:

синці

зморщечки

мішки

тьмяна шкіра.

До вечора особливо проявляються вікові зміни.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як правильно допомогти цій зоні?

правильний догляд

спеціальний масаж

якісний відпочинок і режим сну.

Догляд

Неправда, що крем для шкіри навколо очей - це вигадка маркетологів. Шкіра навколо очей більш тонка, суха і чутлива, вона потребує окремого делікатному догляді з відповідним складом.

Ви ж не мажете один і той же крем на обличчя, п'яти і руки? Адже шкіра на цих ділянках різна! Те ж саме і з повіками. Ні в якому разі не можна використовувати для цієї зони ваш звичайний денний крем для обличчя.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Всі засоби для зони навколо очей повинні бути спеціальними:

сироватки

крем для повік

патчі

спеціальні маски

Якщо ви знімаєте макіяж з очей засобом для демакіяжу, не забудьте його змити. На обличчі його залишати не можна. Також для зони навколо очей не можна використовувати умивалку, яка містить компоненти для роботи з жирною проблемною шкірою.



Масаж для зони навколо очей.



Правильний, делікатний масаж допоможе уповільнити процеси старіння, розгладити зморшки, підтягнути верхню повіку, "відкрити" погляд, прибрати синці, набряки, зменшити носослізку, зволожити очі.