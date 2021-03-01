Тимошенко вперше прокоментувала зміну іміджу: просто змогла відпочити

Як виглядає Тимошенко зараз

Наприкінці січня Юлія Володимирівна, повернувшись з відпустки, з'явилася у Верховній Раді у новому образі.

Так, крім нової зачіски стало помітно, що на обличчі нардепки зникли зморшки, підтягнулося підборіддя, покращився контур обличчя та навіть трохи збільшились губи.

Юлія Тимошенко в 2021 році (фото: РБК-Україна)

У мережі спалахнув справжній ажіотаж стосовно того, чи робила нардепка пластичну операцію.

Що каже сама Тимошенко

Але до послуг жодних пластичних хірургів політик не зверталася.

"Я хочу заспокоїти усіх ваших глядачів, я просто змогла тридцять днів відпочити. Я довго не могла собі дозволити цей відпочинок, але на новорічні свята ми з родиною відпочили, і можливо це трохи вплинуло й на зовнішній вигляд. Але, як ви бачите, ефект закінчується, бо темп роботи надто високий", - запевнила Тимошенко журналістів.

Власне, відомий пластичний хірург Сергій Дербак також прокоментував зміну зовнішнього вигляду Тимошенко.

"Юлія Володимирівна каже, що добре відпочила, і це дійсно так. Коли ми дивимось на неї, ми бачимо, вона виглядає так, ніби повернулася із санаторію", - сказав лікар.

Юлія Тимошенко в 2021 році (фото: РБК-Україна)