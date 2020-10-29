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Топ-3 трендових манікюру від знаменитостей, які зроблять цю осінь яскравішою

Новость на русском → Четвер 29 жовтня 2020 20:23
Топ-3 трендових манікюру від знаменитостей, які зроблять цю осінь яскравішою Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Ольга Турчанікова

Надихаємося і записуємося до майстра

Червоний, бордовий, баклажан, чорний - вічна осіння класика в манікюрі. Але якщо ви втомилися від монохромних варіантів, то не варто відмовляти собі в експериментах. Ми зібрали 3 незвичайні варіанти манікюру від знаменитостей, які додадуть вашому образу вишукану, а часом - по-літньому завзяту нотку.

Варіації френча і класика

Світлий відтінок лаку хороший не тільки влітку і на урочистостях. Ніжні пастельні тони відмінно поєднуються з усім одягом і роблять образ жіночним і ніжним. Роузі Хантінгтон-Уайтлі обирає як класику френча, так і її варіації з різнокольоровими смугами.

Топ-3 трендових манікюру від знаменитостей, які зроблять цю осінь яскравішоюТоп-3 трендових манікюру від знаменитостей, які зроблять цю осінь яскравішоюТоп-3 трендових манікюру від знаменитостей, які зроблять цю осінь яскравішоюТоп-3 трендових манікюру від знаменитостей, які зроблять цю осінь яскравішою

В моді варіації френча (фото: instagram.com/rosiehw; instagram.com/roseinc)

Малюнки та аплікації

Цей тренд встигли показати визнані красуні мережі, включаючи Дженніфер Лопес, Хейлі Бібер, Кім Кардашьян та інших. Залежно від зображень і відтінків, такий манікюр буде актуальним як на червоних доріжках, так і в повсякденному житті. Айріс Лоу пішла ще далі, зробивши на честь свого дня народження манікюр з об'ємною аплікацією.

Топ-3 трендових манікюру від знаменитостей, які зроблять цю осінь яскравішоюТоп-3 трендових манікюру від знаменитостей, які зроблять цю осінь яскравішоюТоп-3 трендових манікюру від знаменитостей, які зроблять цю осінь яскравішоюТоп-3 трендових манікюру від знаменитостей, які зроблять цю осінь яскравішоюТоп-3 трендових манікюру від знаменитостей, які зроблять цю осінь яскравішою

Кольорові малюнки знову в моді (фото: instagram.com/lirisaw; instagram.com/jlo; instagram.com/kimkardashian; instagram.com/haileybieber)

Гострі й довгі

Цей манікюр давно асоціюється у всіх з Кайлі Дженнер - саме вона зробила максимально довгі загострені кігтики своєю "фішкою". Пізніше сама зірка замінила їх на більш натуральні, але довго не витримала, для нової рекламної кампанії вибравши саме їх. Зараз подібний манікюр можна помітити на багатьох зірках. І хоча він не дуже практичний, але коли потрібно провести вау-ефект, краще варіанту не придумаєш.

Топ-3 трендових манікюру від знаменитостей, які зроблять цю осінь яскравішоюТоп-3 трендових манікюру від знаменитостей, які зроблять цю осінь яскравішоюТакий манікюр підійде, коли потрібен вау-ефект (фото: instagram.com/kyliejenner; instagram.com/ladygaga)

Раніше ми писали про трендовий макіяж від Емілі Ратаковскі, який підійде всім.

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