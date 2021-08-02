Топ-8 помилок, які призводять до висипань на обличчі

Чому не виходить позбутися від цих прищів?! Начебто і за шкірою доглядаю, і за харчуванням стежу - а висипання не проходять.
Косметолог Ольга Петруніна зібрала в Instagram найпопулярніші помилки, які призводять до висипань і підсилюють їх.
1. Агресивна умивалка, умивання милом
Умивання такими засобами збиває РН баланс, що призводить до висипання і зневоднення шкіри. При виборі умивалки звертайте увагу не на написи на баночці (для жирної шкіри), а на склад. Агресивні компоненти повинні бути на останніх рядках або відсутні. Мило залиште для рук, вмивати їм обличчя не можна!
2. Відсутність тоніка
Найчастіше причина висипань - наслідок збитого РН-балансу шкіри обличчя.
Головна функція тоніка - вирівняти РН балансу шкіри. Тонік пом'якшує дію води, нейтралізує дію умивалки, по відчуттях це зволоження і комфорт. Це обов'язковий продукт у догляді!
3. Невідповідна один одному пара умивалка + тонік
Якщо пара умивалка + лосьйон підібрані правильно, у них правильний і адекватний склад, вони будуть вирішувати 80% всіх проблем шкіри. Важливо, щоб ці засоби дружили один з одним і підходили стану вашої шкіри. Якщо вас турбують висипання - не пошкодуйте грошей на хорошу пару умивалка + тонік. Шкіра скаже вам спасибі! Краще, якщо цю пару підбере фахівець.
4. Масла для обличчя
Масла провокують зневоднення і висипання. Якщо вам "мало крему", купіть хорошу пару умивалка+тонік, яка буде працювати в т. ч. з зневодненістю.
5. Скраби
Особливо з натуральних частинок (абрикосових кісточок, зерен кави і тд).
Скраби травмують шкіру і розносять вміст гнійних прищиків по всьому обличчю.
Ілюстративне фото (pexels.com)
6. Механічні щіточки для обличчя
Сильно травмують шкіру і підсилюють висипання. Нашій шкірі не потрібно тертя! А щоб глибоко очистити її, досить неагресивної умивалки на кожен день і глибокий делікатний пілінг щотижня.
7. Спирт і аптечні препарати з реклами від прищів без призначення лікаря.
Не треба припікати прищі спиртом, і тим, що ви "підібрали" собі самі, або за порадою подружки/блогера.
8. Чіпати обличчя руками
Самі того не помічаючи, ми часто чіпаємо обличчя несвідомо: чешемо, гладимо, щось колупаємо. Перестаньте це робити! Обличчя можна чіпати тільки коли воно чисте і чистими руками.
Нагадаємо, раніше косметолог назвала топ-5 помилок при очищенні шкіри, якими грішать багато.