Топ-8 помилок, які призводять до висипань на обличчі

Топ-8 помилок, які призводять до висипань:

1. Агресивна умивалка, умивання милом

Умивання такими засобами збиває РН баланс, що призводить до висипання і зневоднення шкіри. При виборі умивалки звертайте увагу не на написи на баночці (для жирної шкіри), а на склад. Агресивні компоненти повинні бути на останніх рядках або відсутні. Мило залиште для рук, вмивати їм обличчя не можна!



2. Відсутність тоніка

Найчастіше причина висипань - наслідок збитого РН-балансу шкіри обличчя.

Головна функція тоніка - вирівняти РН балансу шкіри. Тонік пом'якшує дію води, нейтралізує дію умивалки, по відчуттях це зволоження і комфорт. Це обов'язковий продукт у догляді!



3. Невідповідна один одному пара умивалка + тонік

Якщо пара умивалка + лосьйон підібрані правильно, у них правильний і адекватний склад, вони будуть вирішувати 80% всіх проблем шкіри. Важливо, щоб ці засоби дружили один з одним і підходили стану вашої шкіри. Якщо вас турбують висипання - не пошкодуйте грошей на хорошу пару умивалка + тонік. Шкіра скаже вам спасибі! Краще, якщо цю пару підбере фахівець.



4. Масла для обличчя

Масла провокують зневоднення і висипання. Якщо вам "мало крему", купіть хорошу пару умивалка+тонік, яка буде працювати в т. ч. з зневодненістю.



5. Скраби

Особливо з натуральних частинок (абрикосових кісточок, зерен кави і тд).

Скраби травмують шкіру і розносять вміст гнійних прищиків по всьому обличчю.





Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Механічні щіточки для обличчя

Сильно травмують шкіру і підсилюють висипання. Нашій шкірі не потрібно тертя! А щоб глибоко очистити її, досить неагресивної умивалки на кожен день і глибокий делікатний пілінг щотижня.



7. Спирт і аптечні препарати з реклами від прищів без призначення лікаря.

Не треба припікати прищі спиртом, і тим, що ви "підібрали" собі самі, або за порадою подружки/блогера.



8. Чіпати обличчя руками

Самі того не помічаючи, ми часто чіпаємо обличчя несвідомо: чешемо, гладимо, щось колупаємо. Перестаньте це робити! Обличчя можна чіпати тільки коли воно чисте і чистими руками.

Ілюстративне фото (pexels.com)