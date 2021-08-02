Топ-8 ошибок, которые приводят к высыпаниям на лице

Топ-8 ошибок, котоые приводят к высыпаниям:

1. Агрессивная умывалка, умывание мылом.

Умывание такими средствами сбивает РН баланс, что приводит к высыпанию и обезвоженности кожи. При выборе умывалки обращайте внимание не на надписи на баночке (для жирной кожи), а на состав. Агрессивные компоненты должны быть на последних строчках или отсутствовать. Мыло оставьте для рук, умывать им лицо нельзя!



2. Отсутствие тоника

Чаще всего причина высыпаний - следствие сбитого РН-баланса кожи лица.

Главная функция тоника - выровнять РН баланса кожи. Тоник смягчает действие воды, нейтрализует действие умывалки, по ощущениям это увлажнение и комфорт. Это обязательный продукт в уходе!



3. Неподходящая друг другу пара умывалка+тоник

Если пара умывалка+лосьон подобраны правильно, у них правильный и адекватный состав, они будет решать 80% всех проблем кожи.

Важно, чтобы эти средства дружили друг с другом и подходили состоянию вашей кожи. Если вас беспокоят высыпания - не пожалейте денег на хорошую пару умывалка + тоник. Кожа скажет вам спасибо! Лучше, если эту пару подберёт специалист.



4. Масла для лица

Масла провоцируют обезвоженность и высыпания. Если вам «мало крема», купите хорошую пару «умывалка+тоник», которая будет работать в т.ч. с обезвоженностью.



5. Скрабы

Особенно из натуральных частиц (абрикосовых косточек, зерен кофе и тд).

Скрабы травмируют кожу и разносят содержимое гнойных прыщиков по всему лицу.





Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Механические щёточки для лица

Сильно травмируют кожу и усиливают высыпания. Нашей коже не нужно трение! А чтобы глубоко очистить её, достаточно неагрессивной умывалки на каждый день и глубокий деликатный пилинг еженедельно.



7. Спирт и аптечные препараты из рекламы от прыщей без назначения врача.

Не надо прижигать прыщи спиртом, и тем, что вы «подобрали» себе сами, или по совету подружки/блогера.



8. Трогать лицо руками

Сами того не замечая, мы часто трогаем лицо бессознательно: чешем, гладим, что-то ковыряем. Перестаньте это делать! Лицо можно трогать ТОЛЬКО когда оно чистое и чистыми руками.

Иллюстративное фото (pexels.com)