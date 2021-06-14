ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Топ-9 кроків на шляху до красивої шкіри: проста і робоча схема косметолога

Новость на русском →
Понеділок 14 червня 2021 08:38
Топ-9 кроків на шляху до красивої шкіри: проста і робоча схема косметолога Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Здоровий спосіб життя, збалансоване харчування, спорт, сон, домашній догляд, вітаміни. Що ж потрібно, щоб бути красивою і доглянутою?

Косметолог Ольга Петруніна склала в Instagram схему по догляду за обличчям, яка підійде кожній.

Експерт запропонувала список процедур для красивої шкіри, що складається з дев'яти пунктів.

Демакіяж і вечірній догляд

Ніколи не лягайте спати з косметикою і невмитим обличчям. Навіть якщо дуже втомилися і сил зовсім немає. Підготувати обличчя до сну - це 2-3 хв.

Ранковий догляд

Не забуваємо вранці очищати обличчя умивалкою (не дивлячись на те, що робили це ввечері). Потім тонік, креми для повік і обличчя - це обов'язкова щоденна ранкова база.

Топ-9 кроків на шляху до красивої шкіри: проста і робоча схема косметолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Щотижневий догляд

Це пілінг (раз на тиждень) і маски (2 рази на тиждень). Маски вибирайте за завданнями: зволоження, очищення, омолодження, ліфтинг, звуження пор, зменшення жирного блиску, пігментації, куперозу і тд.

Вода

Не забуваємо щодня випивати мінімум 1,5 літра чистої води. Вода потрібна нам усім, вона допомагає нам уникати набряклості і прискорює обмінні процеси.

Вітамін

Омега - це те, що в першу чергу потрібно вам і вашій шкірі. Вітамін Д також важливий елемент! Здайте аналізи і підберіть свою дозування.

Топ-9 кроків на шляху до красивої шкіри: проста і робоча схема косметолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Захист шкіри від сонця

Не забувайте, що фотостаріння займає лідируючі позиції. Захищайте шкіру від сонця кремом з Spf, капелюхами, сонячними окулярами і намагайтеся перебувати в тіні в періоди найбільшої сонячної активності

Харчування

Прибираємо (максимально скорочуємо) вживання цукру, швидких вуглеводів, консервантів, продуктів довгого зберігання. Ковбаса, шоколад, смажене, копчене - це все не найкорисніше для організму і нашого зовнішнього вигляду.

Не забувайте про адекватність. Думайте про те, що ви їсте, але не варто переходити в стадію параної.

Масаж обличчя і шиї. Робота зі стопою.

Перша причина появи зморшок-спазм м'язів, 90% зморшок - через спазм м'язів шиї. Так ось, якщо простими масажними техніками зняти цей спазм, розслабити одні м'язи, а інші привести в тонус, то велика частина зморшок зникне.

Топ-9 кроків на шляху до красивої шкіри: проста і робоча схема косметолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Залишити обличчя в спокої

Це означає, що не потрібно чіпати його протягом дня брудними руками, експериментувати з сумнівними і небезпечними для обличчя засобами (пілінг з соди, скраби, масла, ягідні маски, умивання милом). Довірте особу професіоналу, який підбере для вас відповідні засоби.

Нагадавши. що раніше трихолог Лариса Пономарнко навчила правильно мити голову.

Читайте LITE в Google News
Новини України Краса косметолог красота уход за лицом
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Помер Григорій Чапкіс: чим він запам'ятався українцям
Помер Григорій Чапкіс: чим він запам'ятався українцям