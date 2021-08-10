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Догляд за дитячою та підлітковою шкірою: косметолог вказала на нюанси, які повинна знати кожна мама

Автор: Ольвія Агаркова

Дитячий догляд за шкірою - це тема, яка викликає страхи. Адже все, що стосується дітей, вимагає максимальної відповідальності і контролю безпеки. Будь-який підбір продуктів повинен бути усвідомленим і відповідним. У будь-якому віці є свої особливості, і наше головне завдання - не нашкодь.

Косметолог Ольга Петрунина на сторінці в Instagram розповіла, на що необхідно звертати увагу, вибираючи засоби по догляду для дітей і підлітків.

До 12 років шкіра, як правило, ніжна, не проблемна, і важливо не пересушити і не використовувати агресивні засоби. Напис "для дітей" не завжди гарантує безпеку для дитячої шкіри.

Часто ми думаємо, що купуючи засіб з написом "дитяче", ми апріорі піклуємося про безпеку нашої дитини, але часто в складі навіть таких спецзасобів є агресивні ПАВи, етиловий спирт і багато ароматів і масел.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чому це не підходить дитячій шкірі? Агресивні ПАВи - компоненти, які дають рясну піну і подразнюють шкіру. Особливо дитячу, ніжну.

Туди ж етиловий спирт. Він також буде руйнувати захисний бар'єр, приводячи і без того делікатну шкіру до підвищеної чутливості. Аромати і масла дуже часто дають алергію.

Саме тому, вибираючи продукт для дитини, особливо важливо врахувати всі індивідуальні особливості. Тільки склад, відповідний вашій дитині і її шкірі, а не напис "дитяча косметика" робить засіб придатним для дітей.

Ось на що варто звернути увагу:

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Нагадаємо, що раніше косметолог Яна Смірнова запропонувала приготувати дієвий засіб від постакне.

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