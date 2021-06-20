Догляд за шкірою обличчя влітку: 5 золотих правил

Догляд за шкірою влітку: правила

1. Очищення шкіри.

Влітку має бути більш дбайливим, ніж в будь-який інший час року. Скраби для обличчя повинні бути м'які, з дрібними частинками. Робити легкі всесезонні пілінги влітку можна, тому що вони знімають тільки самий поверхневий шар шкіри. Але не забуваємо про спф!!!

Незалежно від типу шкіри, очищення потрібно проводити вранці, ввечері і протягом дня.

Якщо у вас немає можливості повноцінно вмитися,то можете протерти обличчя вологими серветками, тоніком або мінеральною водою.

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Тонізування

У складі тоніка не повинно бути спирту. Тонік повинен бути зволожуючим



3. Зволоження.

Влітку віддаємо перевагу засобам з легкими текстурами: флюїди, гелі і т.д. вони швидко вбираються, не залишають жирної плівки і тому практично не відчуваються.

Зменшуємо кількість шарів макіяжу. Тому що, чим більше шарів має макіяж, тим більше посилюється робота сальних і потових залоз.

Вибираємо найлегший і комфортний для себе варіант - СС-або ВВ - крем з спф або мінеральну пудру+сонцезахисний крем для обличчя. Ніякої компактної пудри і щільних тонів, а ось матуючі серветки вітаються.

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4. Правильне харчування і питво.

Їжте більше фруктів, ягід і овочів. Випивайте за день до 2-х літрів води. Знизьте вживання гострого, солоного і жирного.

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5. Додатковий догляд.

Для всіх типів шкіри раджу користуватися термальною водою. Вона "напоїть" шкіру і попередить появу перших зморшок. Її можна розбризкувати на обличчя кілька разів на день, навіть поверх макіяжу.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Маски для обличчя. Я рекомендую мати 2 маски: зволожуючу і очищаючу. Очищувальну маску потрібно робити всім власникам комбінованої, жирної шкіри і проблемної. Зволожуюча маска - SOS-засіб після засмаги!

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Від усіх сильних пілінгів, засобів з кислотами і ретинолами в літню пору варто відмовитися! Вони підвищують чутливість шкіри до ультрафіолету, що веде до появи пігментних плям.