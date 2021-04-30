Догляд за волоссям: 4 помилки, які робить майже кожна

У догляді за волоссям ми нерідко робимо поширені помилки, після яких наша шевелюра просить про пощаду. Б'юті-блогер Катерина Коцемир перерахувала деякі з них і дала поради, як все виправити.

Про те, як же не треба робити, вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Помилки в догляді за волоссям:

1. Розчісування мокрого і дуже вологого волосся.

Якщо вода ще не встигла стекти з волосся, а ви вже хапаєтеся за гребінець, то ваше волосся точно не скаже вам "спасибі". У мокрому стані волосся настільки вразливе, що будь-який вплив веде до розтягування і ламкості. Розчісування мокрого волосся з маскою - віднесемо туди ж. Зазвичай після такого "рівномірного розподілу маски гребінцем" вичісується значний пучок волосся.

Отже, волосся розчісуємо тільки підсушене або злегка вологе. На волоссі обов'язково має бути присутнім незмивний засіб для полегшення розчісування.

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2. Сухе волосся, які ви хочете "підживити" і купуєте живильні засоби.

Знайомо? Якщо волосся сухе, електризується, плутається і погано розчісується, то поспішаю вас засмутити. Живлення в даному випадку - слабкий помічник, волоссю потрібно зволоження. Сухе волосся дуже потребує зволожуючих компонентів. У складі маски шукаємо: алое, молочну кислоту, пантенол, гліцерин, гіалоронову кислоту, пропіленгліколь. А ось масла, особливо натуральні, можуть навпаки посилювати картину і робити волосся ще більш сухим.

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3. Фарбувати волосся і забити на догляд.

В такому випадку колір, який швидко втратить свою привабливість, і погіршення якості волосся вам гарантовані. За будь-яким волоссям потрібен догляд, а за пофарбованим і освітленим - подвійний. Зволоження, відновлення, живлення і захист - ось що важливо в догляді за фарбованим волоссям. Маски, кондиціонери, незмивашки повинні бути обов'язковим пунктом після фарбування. Шампуні підбираємо за типом шкіри голови, а догляд за потребами волосся.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Використання ШГО і Детокс-шампунів на постійній основі.

Такі шампуні дійсно несуть користь і допомагають більш глибоко очистити полотно волосся. Ось тільки, використовувати їх потрібно зрідка (1 раз на місяць), а не щодня. Багато хто плутає поняття і вважають, що якщо у них жирна шкіра голови, то їм потрібен ШГО. Поспішаю попередити, що використання ШГО на постоянці викличе зворотний ефект - ще більшу жирність шкіри голови.