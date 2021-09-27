Не посилюй: косметолог розкрила правду про наслідки неправильного догляду і запропонувала рішення

Як зрозуміти, що ваша шкіра зневоднена?

відчуття сухості, стягнутості і дискомфорту (особливо після вмивання)

лущення

Зневоднена шкіра - це не суха шкіра. Зневодненю шкірою може бути будь-який тип шкіри. В тому числі жирна.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чому шкіра стає збезводненої?

Найчастіше - через неправильний догляд. Наприклад, якщо ми безконтрольно користувалися засобами з агресивними компонентами, спиртами, маслами, кислотами, жорсткими пар і т. д.



Завдання будь-якого догляду - не нашкодити, в тому числі і не пересушити шкіру. Якщо ви розумієте, що ваша шкіра зневоднена, не експериментуйте над своїм обличчям, щоб не погіршити проблему. Зверніться до фахівця, який правильно призначить вам засоби для догляду.



Чим найкраще зволожити шкіру?

Немає ніякого такого конкретного секретного засобу, який інтенсивно зволожить Вам шкіру, якщо підхід до догляду у вас неправильний. Наприклад, в догляді немає лосьйону або ваша умивалка з агресивним складом (SLS/SLES на перших позиціях).



Догляд повинен бути комплексним, всі засоби повинні працювати в команді. Тоді і буде результат:

Пара "умивалка+лосьйон" буде дбайливо очищати шкіру і вирівнювати її РН баланс.

Крем - захищати і зволожувати.

Маски, сироватки будуть працювати з зволоженням більш інтенсивно.

Зневоднена шкіра - це травмована шкіра. При правильному догляді вона може реагувати пощипуванням і навіть "горіти" протягом 15-40 хвилин. Це норма, якщо немає інших проявів (свербіж, печіння, кропив'янка, набряки).

Що повинно бути в складі ваших засобів, щоб вивести вашу шкіру зі стану зневоднення?

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)