Не усугубляй: косметолог раскрыла правду о последствиях неправильного ухода и предложила решение

Как понять, что ваша кожа обезвожена?

ощущение сухости, стянутости и дискомфорта (особенно после умывания)

шелушение

Обезвоженная кожа - это не сухая кожа. Обезвоженной кожей может быть любой тип кожи. В том числе жирная.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Почему кожа становится обезвоженной?

Зачастую - из-за неправильного ухода. Например, если мы бесконтрольно пользовались средствами с агрессивными компонентами, спиртами, маслами, кислотами, жесткими ПАВ и т.д.



Задача любого ухода - не навредить, в том числе и не пересушить кожу. Если вы понимаете, что ваша кожа обезвожена, не экспериментируйте над своим лицом, чтоб не усугубить проблему. Обратитесь к специалисту, который правильно назначит вам средства для ухода.



Чем лучше всего увлажнить кожу?

Нет никакого такого конкретного секретного средства, которое интенсивно увлажнит вам кожу, если подход к уходу у вас неверный. Например, в уходе нет лосьона или ваша умывалка с агрессивным составом (SLS/SLES на первых позициях).



Уход должен быть комплексным, все средства должны работать в команде. Тогда и будет результат:

Пара "умывалка+лосьон" будет бережно очищать кожу и выравнивать ее РН баланс.

Крем - защищать и увлажнять.

Маски, сыворотки будут работать с увлажнением более интенсивно.

Обезвоженная кожа - это травмированная кожа. При правильном уходе она может реагировать пощипыванием и даже "гореть" в течение 15-40 минут. Это норма, если нет других проявлений (зуд, жжение, крапивница, отченость).

Что должно быть в составе ваших средств, чтобы вывести кожу из состояния обезвоженности?

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)