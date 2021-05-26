Не ведіться на рекламу: експерт розкрила правду про масла в догляді за волоссям

Звичайно, не всі масла відповідають цим вимогам. Після використання деяких масел волосся стає жирним або, навпаки, з'являється сухість.



Масла з супермаркету

Ці масла придатні в їжу, але не для нанесення на волосся. Саме після них неможливо відмити волосся. Масла для волосся мають гідролізовану форму, що дозволяє обволікати волосся, при цьому не залишаючи жирності на поверхні.



Соняшникова олія

Не використовуйте її - ні на волосся, ні на шкіру. Вона дуже сушить.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Реп'яхова олію

Хтось колись сказав, що від неї добре росте волосся. Спеціаліст запевняє, що не знає жодної людини, яка відростила волосся на реп'яховій олії.



Кокосова олія

Не ведіться на рекламу! Особливо, якщо у вас сухе волосся. З кінчиками можете відразу попрощатися, вони засіють все навколо. Тверді масла (кокоса, макадамії, ши) добре закривають кутикулу волоса, але не несуть в собі ні краплі вологи. Волосся стає ламким.



Масла авокадо, оливки, марули, льону, аргани - найцінніші масла для волосся. Продукція з цими компонентами гарантує прекрасний результат (зрозуміло, і від виробника залежить). Масла хорошої якості не можуть бути дешевими. Це незаперечний факт.