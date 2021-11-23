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Час назад: косметолог навчила боротися зі найлютішими ворогами шкіри, що прискорюють старіння

Автор: Ольвія Агаркова

Ви напевно часто чуєте словосполучення "вільні радикали", але не всі до кінця розуміють, що це. Вільні радикали - вороги нашої шкіри, що прискорюють старіння. Це активні форми кисню, які пошкоджують клітину. Захисники від вільних радикалів - антиоксиданти

Кому і для чого потрібні антиоксиданти в косметиці? У чому їх користь? На ці питання на сторінці в Instagram відповіла косметолог Ольга Петруніна.

Вільні радикали - дуже активні молекули, які "нападають" на інші молекули, і з плином часу ці пошкодження накопичуються і природно відбиваються на шкірі. Чим більше таких пошкоджень, тим швидше старіє шкіра.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вільні радикали можуть утворюватися як в результаті природного процесу, так і внаслідок стресів, наявності шкідливих звичок, тривалого перебування на сонці, поганої екології та інших причин.

Але на допомогу нам приходить естетична косметологія. Захисники від вільних радикалів - антиоксиданти.

Їх завдання - зупинити і знешкодити. Антиоксиданти нейтралізують частково або повністю руйнівну дію радикалів, попереджаючи пошкодження клітин. Тим самим вони допомагають нам зберегти красу і здоров'я шкіри, продовжити її молодість.

Звичайно, в організмі є своя система антиоксидантів, але в сучасних умовах життя її часто не вистачає.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Найпоширенішими антиоксидантами в косметиці є: вітамін С, Вітамін Е (можуть доповнювати один одного в одному продукті), альфа-ліпоєва кислота, коензим Q10, амінокислоти, каротиноїди, поліфеноли (виноград, гінкго, водорості, чай).

Зрозуміло, засіб потрібно обирати не тільки за наявністю цих компонентів в складі, але і за типом і станом вашої шкіри і іншим завданням. Адже головне наше завдання - не нашкодити.

Нагадаємо, що раніше трихолог Лариса Пономаренко розвіяла міфи про ідеальний шампунь.

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