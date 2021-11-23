Время вспять: косметолог научила бороться со злейшими врагами кожи, ускоряющими старение

Свободные радикалы - очень активные молекулы, которые "нападают" на другие молекулы, и с течением времени эти повреждения накапливаются и естественно отражаются на коже. Чем больше таких повреждений, тем быстрее стареет кожа.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Свободные радикалы могут образовываться как в результате естественного процесса, так и вследствие стрессов, наличия вредных привычек, длительного пребывания на солнце, плохой экологии и других причин.



Но на помощь нам приходит эстетическая косметология. Защитники от свободных радикалов – антиоксиданты.

Их задача - остановить и обезвредить. Антиоксиданты нейтрализуют частично или полностью разрушительное действие радикалов, предупреждая повреждение клеток. Тем самым они помогают нам сохранить красоту и здоровье кожи, продлить ее молодость.

Конечно, в организме есть своя система антиоксидантов, но в современных условиях жизни её часто не хватает.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Самыми распространенными антиоксидантами в косметике являются: витамин С, витамин Е (могут дополнять друг друга в одном продукте), альфа-липоевая кислота, коэнзим Q10, аминокислоты, каротиноиды, полифенолы (виноград, гинкго, водоросли, чай).



Разумеется, средство нужно выбирать не только по наличию этих компонентов в составе, но и по типу и состоянию вашей кожи и другим задачам. Ведь главная наша задача - не навредить.