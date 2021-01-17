Час назад: топ-5 вірних способів уповільнити старіння від косметолога

Відкласти процес старіння і як можна довше залишатися молодою і квітучою мріє кожна жінка. Хоч еліксир вічної молодості ще не винайшли, є способи відстрочити появу зморшок і вікових змін.

Косметолог Ольга Петруніна назвала топ-5 способів уповільнити старіння шкіри, які гарантовано працюють.

1.Турбота про шкіру обличчя.

Як правило, помічаючи у себе перші ознаки старіння, багато починають впадати в крайнощі і бездумно витрачати гроші на не завжди потрібні процедури у косметолога, дорогу і косметику. Часто такі дії мають плачевний результат.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Звичайно, догляд повинен бути. Але він повинен працювати і підходити вам. Правильний догляд виконує безліч завдань: вирівняє рельєф шкіри, тон і колір обличчя, надає їй сяйво, зміцнює стінки судин, зволожує і так далі. Завдяки правильному догляду і необхідному зволоженню, шкіра буде виглядати доглянутою, красивою і здоровою.



Зверніться до професіонала, який підбере для вас косметику для догляду. Займаючись цим самостійно, пробуючи і експериментуючи, можна витратити набагато більше грошей, втратити час, а пізніше виправляти помилки.



2.Робота зі стопою, шиєю, поставою.

Обов'язково розслабляйте м'язи шиї, спазм в яких безпосередньо відбивається на утворення зморшок, заломів, набряклості. М'язи обличчя також потребують правильного розслаблення. Ну і не забувайте про стопу.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3.Масаж обличчя.

Масаж обличчя повинен бути не тільки ефективним, але і безпечним: безболісним, в процесі не повинні утворюватися складки і сильне почервоніння. Чутливій, куперозній шкірі, шкірі з розацеа, багато рухів і дії протипоказані.



4.Здоровий спосіб життя: харчування, спорт, сон, достатнє вживання води.

Тут все зрозуміло: спіть не менше 7 годин на добу, пийте достатню кількість чистої води, харчуйтеся правильно, займайтеся спортом.

Окремо про цукор. Максимально скоротіть його вживання, т. я. його підвищений вміст в крові призводить до того, що колаген і еластин втрачають свою еластичність, стають жорсткими, як би склеєними, відповідно шкіра втрачає пружність і еластичність, провокує набряки.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5.Любов до себе, прийняття свого дорослішання, адекватне ставлення до світу і процесів, активна життєва позиція та інтерес до життя!

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