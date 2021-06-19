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Все, що треба знати про УФ-індекс: косметолог навчила засмагати без опіків

Автор: Ольвія Агаркова

Літо - ідеальний час для гарної засмаги, якою можна хизуватися у відкритих вбраннх. Але важливо пам'ятати основне правило - не перестарайся. Щоб сонечко було в радість, варто враховувати різну ступінь його активності і правильно підібрати санскріни.

Косметолог Тетяна Моторіна в Instagram навчила розбиратися у важливому показнику - УФ-індексі, який допоможе визначитися у виборі сонцезахисних засобів.

Для початку, що таке Уф-індекс (ультрафіолетовий індекс) і як дізнатися який він в певний день.

Чим вище індекс, тим сильніше ультрафіолетове випромінювання і тим шкідливіше воно для здоров'я. Багато хто зараз говорить про використання SPF круглий рік, адже сніг відбиває сонячні промені. Сніг дійсно їх відображає, але це повинно турбувати вас в горах, а не в місті з індексом нижче 2.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Потрібно зайти в Гугл, знайти прогноз УФ-індексу і якщо він нижче 2, це сонце є безпечним і ваша шкіра не постраждає від нього.

Далі розбираємося з індексами:

  • До 2 дуже низький (можна без SPF)
  • 3-5 середній (рекомендується SPF 10-20)
  • 6-7 високий (рекомендується SPF не нижче 20)
  • 8-10 дуже високий (рекомендується SPF не нижче 40)
  • Вище 11 - екстремальний (не рекомендується перебувати на відкритому сонці більше 20 хвилин, спф не нижче 50)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А тепер про санскріни.

1.SPF не ⠀
2.Нанось крем за 15-30 хвилин до виходу на слнце.

3.Наноси його на всю поверхню шкіри. Так-так, всю це означає ы вуха, і повіки, і губи, і шию!

4. Кількість санскріна, яку потрібно наносити, варіюється в залежності від твоєї комплекції, в середньому це 2 чайні ложки на все тіло. На обличчя і шию - приблизно 1/3 чайної ложки.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5.Повторно наноси санскрін після або через 2 години після виходу на сонце.

6.SPF не сумується між собою: тональний SPF 20 + крем SPF 20 не дорівнює 40, це дорівнює 20. Закони математики тут не працюють.

SPF крем не може коштувати дешево. З ризиків: білі розводи, забиті пори. Раз на рік можна купити крем подорожче і ходити щасливою з чистими порами і гарненьким засмагою.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольг Петруніна навчила прибирати набряк з обличчя і розповіла про причини його виникнення.

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