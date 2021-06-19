Все, що треба знати про УФ-індекс: косметолог навчила засмагати без опіків

Літо - ідеальний час для гарної засмаги, якою можна хизуватися у відкритих вбраннх. Але важливо пам'ятати основне правило - не перестарайся. Щоб сонечко було в радість, варто враховувати різну ступінь його активності і правильно підібрати санскріни.
Косметолог Тетяна Моторіна в Instagram навчила розбиратися у важливому показнику - УФ-індексі, який допоможе визначитися у виборі сонцезахисних засобів.
Для початку, що таке Уф-індекс (ультрафіолетовий індекс) і як дізнатися який він в певний день.
Чим вище індекс, тим сильніше ультрафіолетове випромінювання і тим шкідливіше воно для здоров'я. Багато хто зараз говорить про використання SPF круглий рік, адже сніг відбиває сонячні промені. Сніг дійсно їх відображає, але це повинно турбувати вас в горах, а не в місті з індексом нижче 2.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Потрібно зайти в Гугл, знайти прогноз УФ-індексу і якщо він нижче 2, це сонце є безпечним і ваша шкіра не постраждає від нього.
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Далі розбираємося з індексами:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
А тепер про санскріни.
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1.SPF не ⠀
2.Нанось крем за 15-30 хвилин до виходу на слнце.
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3.Наноси його на всю поверхню шкіри. Так-так, всю це означає ы вуха, і повіки, і губи, і шию!
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4. Кількість санскріна, яку потрібно наносити, варіюється в залежності від твоєї комплекції, в середньому це 2 чайні ложки на все тіло. На обличчя і шию - приблизно 1/3 чайної ложки.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
5.Повторно наноси санскрін після або через 2 години після виходу на сонце.
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6.SPF не сумується між собою: тональний SPF 20 + крем SPF 20 не дорівнює 40, це дорівнює 20. Закони математики тут не працюють.
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SPF крем не може коштувати дешево. З ризиків: білі розводи, забиті пори. Раз на рік можна купити крем подорожче і ходити щасливою з чистими порами і гарненьким засмагою.
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