Як вибрати відповідну маску для обличчя: гід від косметолога

В першу чергу, повинна бути маска за типом шкіри, а також 2-3 маски, які вирішують специфічні проблеми, пов'язані зі зміною стану шкіри.

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Для жирної шкіри підійде маска, яка буде очищати шкіру від забруднень, видаляти надлишок шкірного сала, звужувати пори, покращувати текстуру шкіри і колір обличчя. У складі: біла глина, сірка, вугілля, морські мінерали.

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Для шкіри з акне необхідна маска, яка абсорбує надлишок себума, регулює діяльність сальних залоз, має протизапальну і антибактеріальну дію, загоює запальні елементи. У складі: глина, цинк, сірка, саліцилова кислота, пантенол, Віт С, масло чайного дерева.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Для боротьби зі старінням і активного відновлення шкіри рекомендована маска, яка підсилює імунну функцію шкіри, надає живильну, зволожуючу дію, надає сяйво і рівний тон. У складі: рослинні екстракти, пептиди, морські мінерали, Віт А, Е, С, лецитин.

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В літній період шкіра страждає від нестачі вологи через дію ультрафіолетових променів і кондиціонерів. Кожен, незалежно від віку, може використовувати освіжаючу маску, що забезпечує пролонговане зволоження, відновлює захисний бар'єр для оптимального здоров'я шкіри. У складі: гіалуронова кислота, колаген, екстракт морських водоростей, олія зародків пшениці.

Ілюстративне фото (pexels.com)

В зимовий період шкіра піддається агресивному впливу холодного повітря, вітру і систем штучного опалення. Маска повинна бути поживною, щільної текстури. У складі: гіалуронова кислота, природний колаген, равликовий слиз, ніацинамід, аденозин, екстракти трав і рослин, фруктові кислоти і ефірні масла.

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Як оцінити склад маски?

До складу масок, як і будь-яких інших косметичних засобів не повинні входити інгредієнти, що викликають роздратування шкіри, реакції чутливості і поява комедонов (ланолін, денатурований спирт, мінеральні масла, штучні барвники і аромати).