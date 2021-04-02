Взяти на замітку: Кендалл Дженнер демонструє модніший весняний манікюр

Кендалл вибрала мигдалеподібну форму нігтів середньої довжини (за мірками знаменитих сестер, які часто вибирають нігті просто неймовірної довжини). Майстер зробила рівне нейтральне покриття, на кожному нігті промалювавши також різнокольорові барвисті "кремові потьоки". Виглядає мило і кумедно, а до того ж цілком у дусі головного весняного свята - Великодня. Як розсудила сама Кендалл, написавши: "До Великодня готова".

Кендалл з новим манікюром (фото: instagram.com/kendalljenner)

До речі, на сторінці майстра з манікуру є ще багато ідей в такому ж стилі. Надихаємося!

Варіанти стильного весняного манікюру (фото: instagram.com/lisa_kon_)

Раніше Кендалл також записала зі своєю сестрою Кайлі відео з макіяжу. І хоча сестри більше веселяться, ніж роблять макіяж, вийшло досить цікаво і стильно.