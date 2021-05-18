Заморожена краса: як правильно приготувати косметичний лід для обличчя

Вплив на шкіру холодом стимулює кровообіг і обмін речовин, посилюючи тим самим корисний ефект відварів трав або натуральних соків.

При регулярному використанні косметичного льоду ви помітите:

поліпшення стану шкіри

зменшитися глибина мімічних зморшок

пори звузяться

колір стане здоровим і рівним.

Особливо корисні контрастні процедури - протирання льодом після гарячих компресів, ванночок, лазні або гарячого душу.

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Як приготувати? Мабуть, найбільш універсальними, тобто легкодоступними і придатними для всіх типів шкіри, є заморожені відвари трав: шавлії, череди, м'яти, ромашки, звіробою, липового цвіту або звичайна заморожена заварка чорного або зеленого чаю.

Щоб приготувати косметичний лід з трав'яного настою, потрібно залити одну столову ложку трав'яного збору або певного компонента склянкою окропу і залишити настоюватися протягом півгодини.

Також в якості поживних, тонізуючих, відбілюючих і звужуючих пори засобів, широко використовується заморожений сік різних фруктів і ягід.

Велике значення має і якість води, яку використовувують для приготування косметичного льоду. Підійде мінеральна негазована, очищена питна або тала вода.