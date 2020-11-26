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Затьмарити всіх: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала розкішний образ вечір

Новость на русском → Четвер 26 листопада 2020 20:31
Затьмарити всіх: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала розкішний образ вечір Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Ольга Турчанікова

Вчимося у моделі

Роузі хантінгтон-Уайтлі славиться своїм умінням створювати бездоганні образи від а до я. Модель часто робить збірки одягу, які надихають фанатів на сміливі і стильні експерименти. А часом вчить робити макіяж за допомогою туторіалів на своєму сайті. Кілька годин тому британська ікона стилю показала шикарний вечірній образ, який точно стане у нагоді напередодні свят. Щоб затьмарити всіх на вечірці, потрібно не так вже й багато!

Затьмарити всіх: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала розкішний образ вечір

Образ ідеально підійде для свят (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузі підібрала для макіяжу основу, що ідеально підходить для її типу шкіри - вона виглядає рівною, зволоженою, при цьому "дихаючою". Модель, яка знає всі тонкощі макіяжу і тренди зі світу візажистів, не забула про ефект "сяйва зсередини", який створила за допомогою відблисків. Тіні вона вибрала блідо-зелені з металевим відливом - ідеально в сезон різдвяної символіки. Для розтушовування Роузі взяла коричневі тіні, які відмінно поєднувалися з коричнево-цегляною помадою і таким же лаком на нігтях.

Вії модель підкрутила кьорлером і пофарбувала вугільно-чорною тушшю, а брови залишила максимально натуральними, зафіксувавши їх гелем. Детальний опис створення макіяжу можна знайти на сторінці косметичного бренду Hourglass Cosmetics, продукти якого використовувала наречена Джейсона Стетхема для створення образу.

Роузі показала новий образ на вихід (відео: instagram.com/hourglasscosmetics)

Нагадаємо, раніше модель показала, яке плаття точно варто придбати в цьому сезоні.

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Новини України Краса макияж модель Роузі Хантінгтон-Уайтлі
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