Для бажаних кубиків: Анна Різатдінова розповіла, як отримати ідеальну фігуру в домашніх умовах

Топ-3 вправи для бездоганної фігури в домашніх умовах:

1. Планка. Починайте з одного підходу по 1 хвилині, поступово переходьте на 2-3 підходи.

2. Присідання. Але важливо їх робити правильно. Намагайтеся, щоб коліна не виходили за лінію стоп. Уявіть, що сідайте на низький стільчик.

3. Скручування. Вправа виконується, лежачи на спині: одночасно піднімайте корпус і ноги. Можна тажке урізноманітнити вправу: при підйомі правий лікоть тягнеться до лівого коліна і навпаки.

"Дуже люблю цю вправу, вона допомагає домогтися бажаних кубиків. Ідеально для літа!",- ділиться срібна призерка проекту "Танці з зірками " 2019-го року.

Планка - найпростіша і найдієвіша вправа (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

У той же час Анна впевнена - таблетки або чудодійного еліксиру, які допоможуть отримати струнке підтягнуте тіло в лічені секунди, не існує. Систематична і наполеглива робота - ось запорука успіху.

"Я не прихильниця дієт і строгих обмежень. Зараз є багато корисних варіантів, якими можна замінити і цукор, і шоколад. По-друге, потрібно ввести в своє життя спорт. Не обов'язково мучити себе в спортзалах. Краще знайти те, що до душі, - кардіо, пілатес, стретчинг. І, найважливіше, усвідомити те, що такий спосіб життя не тільки подарує вам бездоганне тіло, але і міцне здоров'я", - впевнена зірка.