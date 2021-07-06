Для желанных кубиков: Анна Ризатдинова рассказала, как получить идеальную фигуру в домашних условиях

Топ-3 упражнения для безупречной фигуры в домашних условиях:

1. Планка. Начинайте с одного подхода по 1 минуте, постепенно переходите на 2-3 подхода.

2. Приседания. Но важно их делать правильно. Старайтесь, чтобы колени не выходили за линию носков. Представьте, что садитесь на низкий стульчик.

3. Скручивания. Упражнение выполняется, лежа на спине: одновременно поднимайте корпус и ноги. Можно тажке разнообразить упражнение: при подъеме правый локоть тянется к левому колену и наоборот.

"Очень люблю это упражнение, оно помогает добиться желанных кубиков. Идеально к лету!", - делится серебряная призерка проекта "Танці з зірками" 2019-го года.

Планка - самое простое и действенное упражнение (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

В то же время Анна уверена - таблетки или чудодейственного эликсира, которые помогут получить стройное подтянутое тело в считанные секунды, не существует. Систематическая и настойчивая работа - вот залог успеха.

"Я не сторонница диет и строгих ограничений. Сейчас есть много полезных вариантов, которыми можно заменить и сахар, и шоколад. Во-вторых, нужно ввести в свою жизнь спорт. Не обязательно мучить себя в спортзалах. Лучше найдите то, что по душе, - кардио, пилатес, стретчинг. И, самое важное, осознать то, что такой образ жизни не только подарит вам безупречное тело, но и крепкое здоровье", - уверена звезда.