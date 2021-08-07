При жирному блиску і від лущення: робочий простий рецепт умивалки за лічені копійки

Дешевий і робочий спосіб поліпшити стан шкіри - умивання вівсянкою. Правда, існують правила, які дозволять зробити це правильно і швидко.
З ними познайомила косметолог Яна Смирнова на особистій сторінці в Instagram.
Кому підходить
Практично всім. Особливо варто спробувати дівчатам, у яких:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Кому не підійде
Важливо! Навіть на вівсянку буває алергія. Рідко, але буває. Якщо раптом вона виявилася саме у вас, то швидко змивайте і більше не повторюйте.
Спробуйте самі. Поумивайтесь днів 10-14. І потім вже вирішуйте, наскільки вам сподобалося. Досвід експерта говорить про те, що крім вівсянки вам знадобиться і інша умивалка. Тому що є такі дні, коли лінь чи немає часу розмазувати кашу по обличчю і потрібно щось більш зручне.
Як користуватися
Спочатку підготуємо вівсянку. Для цього змолоти грубі вівсяні пластівці в блендері. Якщо пластівці м'які, то досить перетерти в долоньці. Ще варіант - купити вівсяне борошно. Насипаємо пластівці в мисочку або прямо в долоньку, капаємо пару крапель теплої води і наносимо кашку на вологе обличчя. Помасажувати хвилину і змити.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Краще використовувати обруч або пов'язку, щоб не забруднити волосся. Також дивіться, щоб кашка добре змилася по лінії росту волосся і на бровах.
Коли вмиватися
Ранком. Вівсянка м'яко очистить шкіру від ороговілих клітин і надлишку шкірного сала. Увечері потрібно засіб сильніше.
Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна назвала помилки, що провокують висипання на шкірі.