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При жирном блеске и от шелушений: рабочий простой рецепт умывалки за считанные копейки

Автор: Ольвия Агаркова

Дешевый и рабочий способ улучшить состояние кожи – умывание овсянкой. Правда, существуют правила, которые позволят сделать это правильно и быстро.

С ними познакомила косметолог Яна Смирнова на личной странице в Instagram.

Кому подходит

Практически всем. Особенно стоит попробовать девушкам, у которых:

  • жирный блеск появляется через несколько часов после умывания
  • сухая, шелушащаяся кожа
  • безжизненная, тусклая кожа, серый цвет лица
  • нежная, чувствительная кожа
  • иногда овсянка хорошо помогает при проблемной коже

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кому не подойдет

Важно! Даже на овсянку бывает аллергия. Редко, но бывает. Если вдруг она оказалась именно у вас, то быстро смывайте и больше не повторяйте.

Попробуйте сами. Поумывайтесь дней 10-14. И потом уже решайте, насколько вам понравилось. Опыт эксперта говорит о том, что кроме овсянки вам понадобится и другая умывалка. Потому что есть такие дни, когда лень или нет времени размазывать кашу по лицу и нужно что-то более удобное.

Как пользоваться

Сначала подготовим овсянку. Для этого смолоть грубые овсяные хлопья в блендере. Если хлопья мягкие, то достаточно перетереть в ладошке. Еще вариант – купить овсяную муку. Насыпаем хлопья в мисочку или прямо в ладошку, капаем пару капель теплой воды и наносим кашицу на влажное лицо. Помассировать минуту и смыть.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Лучше надеть обруч или повязку, чтобы не испачкать волосы. Также смотрите, чтобы кашица хорошо смылась по линии роста волос и на бровях.

Когда умываться

Утром. Овсянка мягко очистит кожу от ороговевших клеток и избытка кожного сала. Вечером нужно средство посильнее.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина назвала ошибки, провоцирующие высыпания на коже.

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