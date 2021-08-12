RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

16-річна дочка Полякової в купальнику похвалилася пружним пресом

Автор: Марина Настевич

Старша дочка української співачки Олі Полякової, 16-річна Маша не боїться дивувати, а часом і епатувати своїх підписників. Нещодавно дівчина приголомшила кадром з "вампірської" фотосесії, а на новому знімку похвалилася формами в купальнику.

Ефектним фото юна блогерка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Маша позувала біля річки в чорному бікіні зі стразами. Також вона одягла чорно-білу картату спідницю з ремінцями. Волосся дочка знаменитості зібрала в розпатланий пучок.

Дівчина повернула голову в сторону, демонструючи свій профіль, а також спортивну фігуру і пружний прес.

Красиво падаюче сонячне світло додає знімку особливої атмосферності.

16-річна Маша Полякова показала фігуру в купальнику (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Підписувати фото Маша не стала.

Підписники ж залишили чимало відгуків в коментарях, захоплюючись фігурою юної красуні.

  • Богинюшка
  • Сексі
  • Як виросла, вже не маленька дитина, а стала дівчиною, красуня
  • Красива
  • Машенька красива
  • Яка красуня
  • Шикарна
  • Класний купальник і прес
  • І нічого нескромного тут нема. Гарна дівчинка
  • Дівчина вогонь
  • Супер

Нагадаємо, раніше Оля Полякова і її дочка Маша натерпілися чимало криики в мережі - дівчина дала перший сольний концерт, а пісні з ненормативною лексикою викликали бурю обурення у користувачів. Зоряна мама тут же заступилася за дівчину і заявила, що таким чином Маша розвивається і самовиражається.

Читайте LITE в Google News
Оля ПоляковаМаша ПоляковаШоу-бізнес