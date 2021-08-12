16-річна дочка Полякової в купальнику похвалилася пружним пресом

Маша позувала біля річки в чорному бікіні зі стразами. Також вона одягла чорно-білу картату спідницю з ремінцями. Волосся дочка знаменитості зібрала в розпатланий пучок.

Дівчина повернула голову в сторону, демонструючи свій профіль, а також спортивну фігуру і пружний прес.

Красиво падаюче сонячне світло додає знімку особливої атмосферності.

16-річна Маша Полякова показала фігуру в купальнику (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Підписувати фото Маша не стала.

Підписники ж залишили чимало відгуків в коментарях, захоплюючись фігурою юної красуні.