16-летняя дочь Поляковой в купальнике похвасталась упругим прессом

Маша позировала у реки в черном бикини со стразами. Также она надела черно-белую клетчатую юбку с ремешками. Волосы дочь знаменитости собрала в растрепанный пучок.

Девушка повернула голову в сторону, демонстрируя свой профиль, а также спортивную фигуру и упругий пресс.

Красиво падающий солнечный свет добавляет снимку особой атмосферности.

16-летняя Маша Полякова показала фигуру в купальнике (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Подписывать фото Маша не стала.

Подписчики же оставили немало отзывов в комментариях, восхищаясь фигурой юной красотки.