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16-летняя дочь Поляковой в купальнике похвасталась упругим прессом

Автор: Марина Настевич

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, 16-летняя Маша не боится удивлять, а порой и эпатировать своих подписчиков. Недавно девушка ошеломила кадром из "вампирской" фотосессии, а на новом снимке похвасталась формами в купальнике.

Эффектным фото юная блогерша поделилась на своей странице в Instagram.

Маша позировала у реки в черном бикини со стразами. Также она надела черно-белую клетчатую юбку с ремешками. Волосы дочь знаменитости собрала в растрепанный пучок.

Девушка повернула голову в сторону, демонстрируя свой профиль, а также спортивную фигуру и упругий пресс.

Красиво падающий солнечный свет добавляет снимку особой атмосферности.

16-летняя Маша Полякова показала фигуру в купальнике (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Подписывать фото Маша не стала.

Подписчики же оставили немало отзывов в комментариях, восхищаясь фигурой юной красотки.

  • Богинюшка
  • Секси
  • Как выросла, уже не маленький ребенок,а стала девушкой, красотка
  • Красива
  • Машенька красивая
  • Яка красуня
  • Шикарная
  • Классный купальник и пресс
  • І нічого нескромного тут нема. Гарна дівчинка
  • Девушка огонь
  • Супер

Напомним, ранее Оля Полякова и ее дочь Маша натерпелись немало криики в сети – девушка дала первый сольнй концерт, а песни с ненормативной лексикой вызвали бурю негодования у юзеров. Звездная мама тут же вступилась за девушку и заявила, что таким образом Маша развивается и самовыражается.

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Оля ПоляковаМаша ПоляковаШоу-бизнес