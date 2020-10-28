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Завжди 18: Наталія Водянова вразила молодим зовнішнім виглядом на фото без макіяжу

Новость на русском → Середа 28 жовтня 2020 20:37
Завжди 18: Наталія Водянова вразила молодим зовнішнім виглядом на фото без макіяжу Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Модель неймовірно виглядає молодо

Наталя Водянова опублікувала нове фото, на якому постала практично без макіяжу. Модель позує на селфі у светрі з горлом, темно-зеленому пуховику, а також хустці, якою обв'язала голову. Доповнюють образ стильні окуляри. Наталія підписала знімок кумедно: "Матрьошка в дорозі".

Завжди 18: Наталія Водянова вразила молодим зовнішнім виглядом на фото без макіяжу
Наталя Водянова в новому образі (фото: instagram.com/natasupernova)

Але фанати зовсім не вважають модель схожою на цю іграшку. Вони буквально засипали Водянову захопленими коментарями, які стосуються, насамперед, її квітучої зовнішності. "Немов 18", "Неймовірна", "Вічно юна", "Як можна бути завжди такою молодою", "Неймовірно красива", "Така гарна", "Яка ж ви класна", "Красива і без макіяжу", - такими компліментами нагородили 38-річну Водянову її віддані фанати.

Завжди 18: Наталія Водянова вразила молодим зовнішнім виглядом на фото без макіяжу
Наталія Водянова і Уляна Сергієнко (фото: instagram.com/natasupernova)

Також в сторіз Наталія опублікувала кілька фото зі своєю близькою подругою - дизайнером Уляною Сергієнко. Як модель, так і модельєр одягалися в схожі довгі чорні сукні з V-подібними вирізами, пишними спідницями і ременями на талії. Взуття вони підібрали також схоже - туфлі з гострими носками. Доповнили вбрання чорні хустки на голову, а також невеликі сумки. Наталія зазначила, що вони з Уляною вирушили в Грузію. "Я завжди буду пам'ятати відвідування Грузії з моєю любов'ю", - написала Водянова.

Нагадаємо, раніше модель показала, якою красунею зростає її єдина дочка Нева.

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