47-річна Кейт Бекінсейл показала розкішне тіло на пікантних домашніх фото

Кейт Бекінсейл, яка не так давно розійшлася зі своїм молодим бойфрендом, схоже, не має наміру лити сльози. Судячи з жарких фото в її блозі Instagram, актриса вже шукає йому заміну. Зірка позує в спокусливому вигляді на тлі вогню в затишній домашній обстановці. І її квітучий вид який змусив шанувальників сумніватися в достовірності цифр в її паспорті.



Зірка виглядає просто розкішно (фото: instagram.com/katebeckinsale)

Кейт приміряла широкі світлі брюки, а також крихітний топ з золотистими літерами. Пікантну нотку образу додали і напівпрозорі рукавички, розшиті блискітками. Волосся знаменитість уклала великими хвилями і не забула зробити вечірній макіяж. Таке вбрання підкреслило спокусливе тіло 47-річної актриси: накачаний прес, точені руки та пишні груди. Таким чином Кейт вирішила нагадати фанатам не тільки про свою розкішну зовнішность, але і про необхідність голосувати.

Кейт підкорила фанатів (фото: instagram.com/katebeckinsale)

"Я не можу голосувати через те, що я британка. Але Я МОЖУ носити індивідуальний золотий бюстгальтер VOTE і закликаю вас зробити це. Насправді, будь ласка, проголосуйте від мого імені. Якщо термін реєстрації виборців закінчився, ви все одно можете зареєструватися для голосування особисто в призначеному офісі реєстрації в день виборів. Зв'яжіться з місцевим виборчим бюро, якщо у вас є які-небудь питання. Подробиці уточнюйте у своєму штаті. Також не носіть металевий бюстгальтер біля відкритого вогню протягом тривалого періоду часу", - написала Бекінсейл, яка обожнює жартувати зі своїми фоловерами.

Нагадаємо, раніше Кейт вразила фанатів красою на фото без макіяжу і фільтрів.