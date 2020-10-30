47-летняя Кейт Бекинсейл показала роскошное тело на пикантных домашних фото

Кейт Бекинсейл, которая не так давно рассталась со своим молодым бойфрендом, похоже, не намерена лить слезы. Судя по жарким фото в ее блоге Instagram, актриса уже ищет ему замену. Звезда позирует в соблазнительном образе на фоне огня в уютной домашней обстановке. И ее цветущий вид в который заставил поклонников сомневаться в достоверности цифр в ее паспорте.



Звезда выглядит просто роскошно (фото: instagram.com/katebeckinsale)

Кейт примерила широкие светлые брюки, а также крошечный топ с золотистыми буквами. Пикантную нотку образу придали и полупрозрачные перчатки, расшитые блестками. Волосы знаменитость уложила крупными волнами и не забыла сделать вечерний макияж. Такой наряд подчеркнул соблазнительное тело 47-летней актрисы: накачанный пресс, точеные руки и пышную грудь. Таким образом Кейт решила напомнить фанатам не только о своей роскошной внешности, но и о необходимости голосовать.

Кейт покорила фанатов (фото: instagram.com/katebeckinsale)

"Я не могу голосовать из-за того, что я британка. Но Я МОГУ носить индивидуальный золотой бюстгальтер VOTE и призываю вас сделать это. На самом деле, пожалуйста, проголосуйте от моего имени. Если срок регистрации избирателей истек, вы все равно можете зарегистрироваться для голосования лично в назначенном офисе регистрации в день выборов. Свяжитесь с местным избирательным бюро, если у вас есть какие-либо вопросы. Подробности уточняйте в своем штате. Также не носите металлический бюстгальтер у открытого огня в течение длительного периода времени", - написала Бекинсейл, которая обожает шутить со своими подписчиками.

Напомним, ранее Кейт поразила фанатов красотой на фото без макияжа и фильтров.