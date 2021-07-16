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47-річна Вікторія Бекхем в топі і легінсах підкорила спортивною фігурою

Автор: RBC.UA

Вікторія Бекхем - надихаючий приклад того, як можна залишатися активною і спортивною, будучи багатодітною мамою і зайнятою бізнесвумен.

Новий пост Вікторія присвятила черговій колаборації з Reebok.

"Мені дуже подобається наша остання колекція #ReebokxVictoriaBeckham! Кольори всі! Він доступний в інтернеті і в нашому магазині Dover Street x VB", - повідомила Вікторія. І продемонструвала, як одяг сидить на ній.

Вікторія Бекхем у новому луці (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія позує на знімках в салатного відтінку легінсах і топі. У комплекті до них зірка підібрала чорну бейсболку, а також сірі кросівки з зеленими елементами. 47-річна знаменитість робить селфі в спортзалі, показавши заодно свою відмінну фігуру. Як відомо, дружина Девіда Бекхема щодня приділяє спорту мінімум годину. За словами бізнесвумен і багатодітної мами, найчастіше їй вдається викроїти час на себе рано вранці, поки інші члени сім'ї сплять.

Серед фанатів піднялася ціла дискусія, як відмінно виглядає Вікторія: "О мій бог, ти виглядаєш приголомшливо!", "Чудовий образ", "Ти дійсно просто не старієш! Вогонь", "Цей колір просто приголомшливий", "Ти супер", - засипали її компліментами.

Також Вікторія нещодавно показувала своє архівне фото з молодості, на якому позує в мікрошортах.

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