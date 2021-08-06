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48-річна Хайді Клум демонструє ідеальну фігуру в мікробікіні

Автор: RBC.UA

48-річна супермодель Хайді Клум зараз відпочиває в компанії молодо чоловіка на яхті. Так пара вирішила відзначити свою другу річницю весілля. На сторінці багатодітної мами і люблячої дружини не обійшлося без жаркого контенту.

В одному з останніх постів модель показала відверті фото в крихітному бікіні.

Хайді Клум одягла бікіні блідо-рожевого відтінку, яке доповнила найбільш трендовою прикрасою цього літа - бодічейном (інакше - кольє-ланцюжком на тіло) і окулярами-авіаторами. Волосся зірка розпустила, а від макіяжу практично повністю відмовилася.

Хайді позує, стоячи на колінах і вдихаючи легкий морський бриз. І виглядає, немов з роками вона тільки молодіє. Розкішне тіло німецької манекенниці з накачаним пресом, пружними грудьми і стрункими стегнами просто підкорило мережу.

Хайді Клум на нових знімках (фото: instagram.com/heidiklum)

Фото зірки обговорюють шанувальники по всьому світу, захоплюючись зовнішністю вічно молодої Клум. У своєму особистому блозі Хайді не дає їм обговорити її знімки досхочу, приховавши можливість коментувати їх. Але зате вони із задоволенням беру участь в обговореннях на світських і модних порталах і їх сторінках в мережах.

Раніше ми писали про новий спокусливий вихід в світ юної дружини Венсана Касселя Тіни Кунакі.

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