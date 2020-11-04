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51-річна Дженніфер Лопес в тісному топі захопила пишними грудьми і залізним пресом

Автор: Lite

Співачка оригінальним чином закликала до голосування

Дженніфер Лопес, схоже, ніколи не перестане спокушати своїми гарячими фото з кожного приводу. В цей раз 51-річна артистка вирішила нагадати всім про необхідність голосування за допомогою знімка з спортзалу в спортивному топі, який ледь стримує пишний бюст своєї власниці. Образ доповнили окуляри-авіатори, а також золоті сережки-кільця. Волосся зірка зібрала у високий пучок, щоб нічого не відволікало від роботи над фігурою. В кадрі добре видно, що потрудилася зірка на славу – залізний прес і накачані руки говорять самі за себе.

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Джей Ло як завжди у формі (фото: instagram.com/jlo)

Дженніфер робить селфі в дзеркалі, посміхаючись загадково і звабно. "Я проголосувала. Вперед, Америка", - написала вона під знімком. "Королева", "Богиня", "І їй 51?", "Так пишаюся тобою", "Спасибі тобі, що ти стала справжнім натхненням для нас. Давайте голосувати", - пишуть зірці фанати.

Співачка спокушає розкішним тілом (фото: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес разом зі своїм майбутнім чоловіком Алексом Родрігесом зробили фотосесію для Хеллоуїна, де співачка приміряла весільний образ. Фанати, які давно очікують одруження зірки сцени і екранів з екс-бейсболістом, залишилися більш ніж задоволені.

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