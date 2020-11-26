51-річна Дженніфер Лопес підірвала мережу оголеним тілом у сміливій фотосесії

Дженніфер Лопес славиться не тільки численними талантами і успішними проектами. Не менше уваги привертає розкішне тіло зірки. У свої 51 співачка і актриса виглядає стрункою, підтягнутою і спокусливою. І не вважає за потрібне приховувати таку красу. Днями Лопес представила нову фотосесію, де постала повністю оголеною. Перший ролик просто підірвав мережу, і Дженніфер вирішила продовжувати.



Дженніфер Лопес знялася у сміливій фотосесії (фото: instagram.com/jlo)

Співачка запостила чергове фото зі зйомки від Мерта Аласа і Маркуса Пігготта, яке послужить обкладинкою для нового синглу In the Morning. Тут Дженніфер постала абсолютно голою, на ній чітко видно тільки обручку з великим каменем. Накачане тіло знаменитості з рельєфними м'язами просто підірвало мережу. Фанати, які звикли до гарячого контенту зірки, залишилися від цього фото в неймовірному захваті.

"Вогонь", "Гаряче", "Ти божественна", "Легенда", "Просто найкраща", "Чудова краса", "Ти найбільш красива на планеті", "Ти предмет мого захоплення багато років", "Я в захваті", - не зупиняються фанати. Фото вже набрало понад 6 мільйонів лайків. І це явно не межа!

Раніше Дженніфер Лопес демонструвала своє напівоголене тіло на червоній доріжці.