53-річна Ніколь Кідман у розкішній сукні підкорила стрункою фігурою і квітучим зовнішнім виглядом

На барвистому знімку , зробленому для відомого глянцевого журналу Allure, 53-річна кінозірка з'явилася в жіночній червоній сукні, яка підкреслила її фігуру і квітучий зовнішній вигляд.

Довгі розкльошені рукави, приталений крій, високий розріз на нозі... Ніколь показала, що вона знаходиться у відмінній формі. Доповнили образ пишна зачіска і нейтральний макіяж з ретельно промальовували бровами і блідо-рожевими губами. На тлі блакитного неба знаменита актриса виглядає безтурботною і по-весняному легкою.

Ніколь Кідман для Allure (фото: instagram.com/nicolekidman)

"Поширюючи трохи любові", - написала Кідман під знімком. У відповідь на неї посипалися компліменти: "Обожнюю тебе і твій дух", "Прекрасна", "Звідки твоє плаття?", "Не грайся з моїми почуттями, як ти це робиш, будь ласка", "Обожнюю твоє волосся"...