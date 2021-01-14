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У джинсах і відвертому топі: 53-річна Ніколь Кідман підкорила стрункою фігурою

Новость на русском → Австралія, Четвер 14 січня 2021 18:32
У джинсах і відвертому топі: 53-річна Ніколь Кідман підкорила стрункою фігурою Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)
Автор: Lite

Ніколь Кідман показала нове фото, зроблене для Vogue Australia. На ньому актриса з'явилася в досить відвертому образі: блакитних класичних джинсах і топі, які оголили живіт 53-річної голлівудської зірки, плечі і руки. Образ знаменитості доповнили стильний чокер-шнурок, а також браслети. В руках вона тримає джинсовий піджак. Волосся їй зібрали в недбалий пучок - це зробило лук молодіжним і стильним. Вона весело сміється, закинувши голову, і виглядає свіжою і сяючою.

У джинсах і відвертому топі: 53-річна Ніколь Кідман підкорила стрункою фігуроюНіколь Кідман в стильній зйомці для Vogue (фото: instagram.com/nicolekidman)

У підпису Ніколь назвала себе "дівчиною з ферми", а фанати висловили набагато більш красномовні думки. "Вау, яка прекрасна", "Завжди чудова, всередині і зовні", "Люблю тебе", "Чорт!", "Королева", "Ікона", - такими компліментами нагородили зірку фоловери.

Раніше Кідман виклала в мережу зворушливе відео, на якому позує з доньками. Дівчатка і мама одягнені у світлі вбрання, вони весело кружляють посеред парку, грають і насолоджуються сонячним днем. Ніколь написала, що це чудові спогади, якими вона рада поділитися.

Ніколь с дочками (відео: instagram.com/nicolekidman)

Нагадаємо, раніше чоловіка Кіта Урбана відзначила день народження однієї з дочок, виклавши в мережу зворушливе фото.

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