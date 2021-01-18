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55-річна Елізабет Херлі в сексі-образі похвалилася осиною талією і розкішними грудьми

Новость на русском → Великобританія, Понеділок 18 січня 2021 20:32
55-річна Елізабет Херлі в сексі-образі похвалилася осиною талією і розкішними грудьми Елізабет Херлі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)
Автор: Lite

Елізабет Херлі продовжує дивувати публіку своєю дивовижною зовнішністю, яка не змінюється з роками. Так, зірка показала новий образ, який підібрала для локдауна. Примітно, що навіть вдома вона не відмовляє собі в сексуальних вбраннях. Елізабет позує в синіх класичних джинсах і білій кофтині з відвертим вирізом, під якою видно бюстгальтер.

За допомогою одягу вона вкотре показала, що її струнка фігура все така досконала, як і 25 років тому, коли модель і актриса була на піку популярності. Завершують її лук макіяж, виконаний від і до, а також укладка з бездоганними локонами.

55-річна Елізабет Херлі в сексі-образі похвалилася осиною талією і розкішними грудьмиЕлізабет на локдауні (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

"Через ізоляцію я перетворилася в божевільну домогосподарку: 47 банок мармеладу в моїй коморі, а мене чекають нові севільські апельсини", - написала вона під фото. Більшість фанатів все ж приділили увагу не тільки її кулінарним здібностям, але і нестаріючому зовнішніьому вигляду. "Чудова! Ти виглядаєш божественно", "Виглядає чудово", "Вау, ти прекрасна", - не зупиняється потік компліментів.

Не так давно зірка показала образ, який їй зробили для участі в телевізійному шоу. Херлі виглядає бездоганно.

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