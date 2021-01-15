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Вона не змінюється: 55-річна Елізабет Херлі блиснула стрункою фігурою в розкішній вечірній сукні

Новость на русском → Великобританія, П'ятниця 15 січня 2021 22:55
Вона не змінюється: 55-річна Елізабет Херлі блиснула стрункою фігурою в розкішній вечірній сукні Елізабет Херлі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)
Автор: Lite

Елізабет Херлі, як завжди, здивувала мережу своєю стрункістю і красою, яка не дівається нікуди з роками. Так, зірка з'явилася на шоу "Королівські гонки Ру Пола Великобританія (RuPaul's Drag Race UK)" в розкішному вечірньому образі. Червоне плаття в підлогу з блискучої тканини з вирізом на грудях, брошкою на плечі і розрізом по нозі зробило Елізабет просто зіркою вечора.

Вона не змінюється: 55-річна Елізабет Херлі блиснула стрункою фігурою в розкішній вечірній сукні

Вона не змінюється: 55-річна Елізабет Херлі блиснула стрункою фігурою в розкішній вечірній сукніЕлізабет Херлі в новому образі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Лук доповнили макіяж з темними тінями на повіках і великими аксесуарами. Волосся їй завили великими локонами і поклали на косий проділ.

"Ура!! Сьогодні ввечері я запрошений суддя у першому випуску нового сезону @dragraceukbbc. Записано незадовго до початкового локдауна. Я була в захваті від @rupaulofficial @michellevisage і @grahnort", - написала Елізабет, демонструючи кілька відео та фото.

"Вау, ти прекрасна", "О боже", "Я хочу це побачити", "Так гарно ти виглядаєш тут", "Чудова", "Що за королева на всі часи", "Гаряче сукня", "Це так красиво", "Як і раніше красива"...

Раніше Херлі демонструвала ще один неймовірної краси вечірній лук. Та заодно і свою зовнішність, що не змінюється з роками.

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