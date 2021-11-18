55-річна Холлі Беррі показала ультрамодну сукню для вечірок: для найсміливіших!

Холлі Беррі в свої 55, як і раніше, може похвалитися розкішним тілом. Зірка обожнює фото з тренувань в облягаючих речах, а також при нагоді вибирає відверті сукні. Але цього разу вона підібрала щось особливе.

Холлі Беррі в сукні-кімоно (фото: instagram.com/halleberry)

Актриса, яка відвідала шоу Джиммі Кіммела, розповіла про роботу над фільмом Bruised, в якому зіграла одну з головних ролей і виступила як режисер. Лук для передачі вона вибрала сміливий і сексуальний. Беррі красується у короткому платті, зшитому на зразок халата-кімоно з золотистим принтом. Причому одягла його прямо на голе тіло.

Посередині воно було прикрашене чорним поясом із золотою пряжкою у вигляді змії. До сукні Холлі підібрала вишукані босоніжки на високих шпильках і кільця. Виглядає провокаційно і дуже стильно!

Холлі Беррі зі своїм коханим (фото: instagram.com/halleberry)

Цікаво, що зірка часто вибирає схожі вбрання. Згадаймо хоча б її вихід на урочистому відкритті музею Академії. Виглядає бездоганно, чи не так?