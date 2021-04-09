Абсолютно даремні зусилля: продюсер Полякової прокоментував скандал з Кароль

Ясинський вважає, що найкращою реакцією Тіни було б повне ігнорування того, що сталося.

"Це були абсолютно непотрібні зусилля, що створили більше токсичності навколо образу, який повинен знаходитися в стороні від подібних речей, від подібних енергій. Тут якби не було жодної реакції на це, була б взагалі ідеальна ситуація. А навіщо розмови, якщо пісня класна? Коли класна пісня, не потрібні ніякі розмови", - дав свою оцінку конфлікту двох співак Ясинський.

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Він також розповів, як зробити артиста топовим і створити зірок з музичного бізнесу.

"У нас є унікальна можливість. Поки ми трошки ізольовані, треба зібратися, створити правила і домовитися і виробити систему вирощування зірок, потрібно виховувати також і менеджерів", - вказав на вирішення проблем українського шоу-бізнесу Михайло.