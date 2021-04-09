RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Абсолютно даремні зусилля: продюсер Полякової прокоментував скандал з Кароль

Автор: Lite

Український продюсер Михайло Ясинкий, який працює з Олею Поляковою та іншими популярними артистами висловився про гучний скандал своєї підопічної з Тіною Кароль. "Королева ночі" некоректно висловилася в бік колеги, що спровокувало конфлікт. Тіна, в свою чергу, вирішила використати ситуацію на свою користь і зробила з неї промо нової роботи "Скандал", що стала хітом. Михайло прокоментував дії Кароль і дав їм оцінку.

Продюсер поділився своєю думкою в програмі "Слава+" на YouTube-каналі "Люкс Фм".

Ясинський вважає, що найкращою реакцією Тіни було б повне ігнорування того, що сталося.

"Це були абсолютно непотрібні зусилля, що створили більше токсичності навколо образу, який повинен знаходитися в стороні від подібних речей, від подібних енергій. Тут якби не було жодної реакції на це, була б взагалі ідеальна ситуація. А навіщо розмови, якщо пісня класна? Коли класна пісня, не потрібні ніякі розмови", - дав свою оцінку конфлікту двох співак Ясинський.

Продюсер Олі Полякової висловився про скандал з Тіною Кароль

Він також розповів, як зробити артиста топовим і створити зірок з музичного бізнесу.

"У нас є унікальна можливість. Поки ми трошки ізольовані, треба зібратися, створити правила і домовитися і виробити систему вирощування зірок, потрібно виховувати також і менеджерів", - вказав на вирішення проблем українського шоу-бізнесу Михайло.

Нагадаємо, що на початку березня в ефірі пародійного шоу "Ліпсінк Батл" Тіна і Оля вперше зустрілися на публіці після гучного конфлікту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Тіна КарольОля Полякова
Читайте також
Тіна Кароль ледь не втратила сукню на "Ліпсінк батл": у мережу потрапило відео
Оля Полякова вирішила рятувати українців на локдауні: кожен знайде щось для себе
Прогноз погоди