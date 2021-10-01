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Абсолютно вільна: Брітні Спірс повністю оголилася на гарячих фото з відпочинку

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П'ятниця 01 жовтня 2021 16:32
Абсолютно вільна: Брітні Спірс повністю оголилася на гарячих фото з відпочинку Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: RBC.UA

Брітні Спірс вирішила оригінально відзначити свою свободу від опікунства батька. Співачка в компанії свого нареченого вирушила на відпочинок, де зробила серію голих гарячих фото.

Пост з оголеними знімками викликав бурхливу реакцію шанувальників. В основному - позитивну.

Зовсім недавно американський суд звільнив Брітні Спірс від опіки батька і дав їй право самій контролювати своє життя. Раніше їй було заборонено розпоряджатися фінансами, влаштовувати особисте життя і народжувати дітей. Тепер же вона вільна робити що хоче. І почала артистка з голих фото.

Брітні запостила галерею знімків з розкішної ванної в готелі, поставши повністю голою. Інтимні місця вона прикрила квіточками. Волосся Спірс було укладене в звичну всім злегка недбалу укладку, а макіяж виконаний в дусі smoky з її юних років. Також тут є кілька знімків з пляжу, де Брітні позує в червоних стрінгах.

Абсолютно вільна: Брітні Спірс повністю оголилася на гарячих фото з відпочинкуАбсолютно вільна: Брітні Спірс повністю оголилася на гарячих фото з відпочинкуАбсолютно вільна: Брітні Спірс повністю оголилася на гарячих фото з відпочинкуАбсолютно вільна: Брітні Спірс повністю оголилася на гарячих фото з відпочинкуАбсолютно вільна: Брітні Спірс повністю оголилася на гарячих фото з відпочинкуАбсолютно вільна: Брітні Спірс повністю оголилася на гарячих фото з відпочинкуАбсолютно вільна: Брітні Спірс повністю оголилася на гарячих фото з відпочинкуБрітні Спірс відзначила свободу (фото: instagram.com/britneyspears)

"Ігри в Тихому океані нікому не зашкодять! Псссс фото не відретушовані... Ванна крива!",- написала співачка. Її коханий і майбутній чоловік одним з перших відкоментував знімки, поставивши хештег: "#freethenipple" ("звільніть сосок").

Як видно, пара не може натішитися свободі. До слова, інсайдер розповів, що співачка просто розплакалася від щастя, почувши про рішення суду. "Вона вражена, не знає, що сказати, але при цьому буквально підстрибує від щастя. Такої радості вона не відчувала вже 13 років", - поділився він.

Раніше ми писали, що Брітні Спірс показала свою обручку з величезним діамантом.

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