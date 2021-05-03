Абсолютне щастя: Горбунов зворушив ніжністю з вагітною Осадчою в купальнику

Юрій дбайливо обіймає кохану ззаду, поклавши руку на її кругленький животик. Катя позує у суцільному строкатому купальнику з квітковим принтом і легкій сорочці-накидці. Улюблений цілує її в щоку, а вона щасливо посміхається в камеру. Пара позує біля знаменитого "дерева бажань" в Мармарисі.

"Загадуйте бажання-вони обов'язково збуваються! Всім гарних Великодніх свят!"- звернувся до шанувальників ведучий.

Катя Осадча та Юрій Горбунов відпочивають у Туреччині (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Під фото щасливої родини, яка очікує з нетерпінням поповнення, відзначилися їх багато зіркових друзів і залишили свої привітання: Маша Єфросиніна, Настя Каменських, Джамала, Ольга Цибульська, Катерина Бужинська, Соломія Вітвіцька, Наталія Денисенко.

Яка гарна фотографія. Ви прекрасні!

Кошенятко

Шикарно

Такі красиві

Така чудова пара! Щастя вам

Чудові! Най-най-най

Які ви молодці! Прекрасна сім'я!

Вітаю вас! Жінка стає богинею!

До слова, багато фоловерів Юрія вважають, що у пари буде дівчинка! У недавньому інтерв'ю ведучий зізнався, що дуже хоче дочку від коханої.