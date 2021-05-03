Абсолютне щастя: Горбунов зворушив ніжністю з вагітною Осадчою в купальнику

Катя Осадча і Юрій Горбунов вирушили на Великодній вікенд до Туреччини, але перед цим зіркова пара порадувала шанувальників приголомшливою новиною – ведуча зізналася, що чекає малюка! До слова, чутки про цікаве положення теледіви ходили давно, але вона не поспішала їх коментувати, тепер же все таємне стало явним. Юрій не приховує своєї радості і готовий ділитися нею з усіма.
Ведучий показав у Instagram щасливе сімейне фото з дружиною в купальнику.
Юрій дбайливо обіймає кохану ззаду, поклавши руку на її кругленький животик. Катя позує у суцільному строкатому купальнику з квітковим принтом і легкій сорочці-накидці. Улюблений цілує її в щоку, а вона щасливо посміхається в камеру. Пара позує біля знаменитого "дерева бажань" в Мармарисі.
"Загадуйте бажання-вони обов'язково збуваються! Всім гарних Великодніх свят!"- звернувся до шанувальників ведучий.
Катя Осадча та Юрій Горбунов відпочивають у Туреччині (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Під фото щасливої родини, яка очікує з нетерпінням поповнення, відзначилися їх багато зіркових друзів і залишили свої привітання: Маша Єфросиніна, Настя Каменських, Джамала, Ольга Цибульська, Катерина Бужинська, Соломія Вітвіцька, Наталія Денисенко.
До слова, багато фоловерів Юрія вважають, що у пари буде дівчинка! У недавньому інтерв'ю ведучий зізнався, що дуже хоче дочку від коханої.
Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов і Катя Осадча, а також інші зіркові сім'ї показали, як святкують Великдень.