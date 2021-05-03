Абсолютное счастье: Горбунов умилил нежностью с беременной Осадчей в купальнике

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились на пасхальный уикенд в Турцию, но перед этим звездная пара порадовала поклонников ошеломительной новостью – ведущая призналась, что ожидает малыша! К слову, слухи об интересном положении теледивы ходили давно, но она не спешила их комментировать, теперь же все тайное стало явным. Юрий не скрывает своей радости и готов делиться ею со всеми.
Ведущий показал в Instagram счастливое семейное фото с женой в купальнике.
Юрий бережно обнимает любимую сзади, положив руку на ее округлившийся животик. Катя позирует в сдельном пестром купальнике с цветочным принтом и легкой рубашке-накидке. Любимый целует ее в щеку, а она счастливо улыбается в камеру. Пара позирует возле знаменитого "дерева желаний" в Мармарисе.
"Загадуйте бажання - вони обов‘язково збуваються! Всім гарних Великодніх свят!" - обратился к поклонникам ведущий.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Турции (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Под фото счастливой семьи, ожидающей с нетерпением пополнения, отметились их многие звездные друзья и оставили свои поздравления: Маша Ефросинина, Настя Каменских, Джамала, Ольга Цибульская, Екатерина Бужинская, Соломия Витвицкая, Наталья Денисенко.
К слову, многие фолловеры Юрия считают, что у пары будет девочка! В недавнем интервью ведущий признался, что очень хочет дочку от любимой.
Напомним, что ранее Юрий Горбунов и Катя Осадчая, а также другие звездные семьи показали, как отмечают Пасху.