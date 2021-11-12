Адель зізналася, що допомогло їй позбутися депресії і панічних атак

33-річна Адель дала нове інтерв'ю популярному журналу Rolling Stone. У ньому співачка, яка нещодавно випустила новий альбом, розкрила багато особистих питань, включаючи проблеми з психічним здоров'ям через шлюборозлучний процес з колишнім чоловіком Саймоном Конеккі .

Те, що Адель важко переносила розлучення, відомо давно. Дівчині знадобилося чимало часу, щоб прийти в себе і почати знову будувати особисте життя. Тільки недавно у неї з'явився новий хлопець. Обранцем британської зірки став успішний 39-річний спортивний річ Пол. Він зумів дати їй головне - легкість і веселість, яких їй так не вистачало в цей період.

Адель дала нове інтерв'ю (фото: instagram.com/adele)

Виявилося, через депресію Адель протягом довгих тижнів майже не вставала з ліжка і цілими днями дивилася серіал "Сопрано". В результаті днів, проведених на самоті, і постійного прокручування думок і переживань, у неї розвинулася тривожність і панічні атаки.

Адель (фото: instagram.com/adele)

Щоб повернути собі нормальний психічний стан, Адель знадобилося перебрати багато методів. Одним з найдієвіших виявився спорт. Регулярні заняття стали її віддушиною, вони надавали сил і бажання жити. А відмінна фізична форма стала відмінним бонусом. У той час Адель також почала активно подорожувати, перестала вживати алкоголь і глютен. Як виявилося, у неї була його непереносимість.