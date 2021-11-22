Адель розлютила колишнього чоловіка одкровеннями про розлучення: не хотів публічності

Адель і бізнесмен Саймон Конеккі оголосили про розлучення ще в 2019-му році. Розставання спочатку було закритою темою - ні співачка, ні чоловік не хотіли розголосу і причин розриву не називали. Подружжя здавалося з боку гармонійною парою, виховувало сина. Пізніше Адель все ж не змогла мовчати.

В інтерв'ю вона розповіла, що розставання стало для неї справжньою кризою. Вона пережила депресію і змушена була рятуватися в спорті. Так що її кардинальне схуднення - зовсім не мета, а результат пережитої драми. Зараз артистка вже прийшла в себе і навіть зав'язала нові стосунки. Але невдале заміжжя все ще дає свої відгомони.

Адель (фото: instagram.com/adele)

Як на це реагує екс-чоловік зірки, стало відомо днями. Саймон, за словами інсайдерів, зізнався, що був змушений "змиритися з тим фактом, що співачка детально розповість про їх розлучення". Хоча йому самому подобається бути в тіні.

"Він не відвідує великі гламурні голлівудські заходи. І він, звичайно, взагалі публічно не обговорює свій шлюб. Він знав, на який ризик йде у випадку з Адель: адже вона - артист, який не приховує своїх почуттів", - зізналося джерело.

Проте, Адель і Саймон зберегли спілкування і хороші взаємини заради свого сина Анджело. Колишнє подружжя живе неподалік один від одного. Співачка часто повторює, як дитині пощастило мати такого батька.

"У Анджело не могло бути кращого батька. Саймон так захоплений і так зацікавлений. Чим би не захоплювався Анджело, він хоче подивитися на це, куди він хоче піти і пограти, він йде разом з ним. Я і мої найкращі друзі називаємо його "Саймон Діамант". Ми любимо його".