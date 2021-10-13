Адель видала інтимні таємниці під час прямого ефіру з фанатами: занадто чиста
Співачка Адель, яка нещодавно повернулася на сцену і нарешті розкрила всю правду про особисте життя, продовжує дивувати відвертістю.
Днями зірка влаштувала несподівану пряму трансляцію в Instagram. 33-річна зірка з'явилася в ефірі у власній вітальні без грама макіяжу, готова відповісти на всі питання перед виходом нового синглу. Нагадаємо, це її перша нова пісня за шість років, а в наступному місяці буде випущений четвертий студійний альбом Адель.
Фанати почали розпитувати знаменитість не тільки про музику. Йшлося про багато сторін життя популярної виконавиці. І одна з прихильниць пішла далі за всіх, вирішивши поставити інтимне питання: скільки у Адель було сексуальних партнерів. Вона зробила це з використанням жаргонного слова "body count", котре співачка просто не зрозуміла.
"Скільки у мене трупів? Що це означає?", - пожартувала Адель. Багато шанувальників обурилися таким недоречним відвертим питанням, а також висловили захоплення, що співачка залишилася "настільки чистою", що не знає цього слова. "Вау... В суспільстві дійсно залишилися чисті і незаплямовані особистості. Благослови її", - сказав один з них.
Адель виявилася чистою і наївною (фото: instagram.com/adele)
Нагадаємо, раніше Адель підтвердила свої стосунки з чоловіком зі списку Forbes.