Африканська спокуса: Огнєвіч у супервідвертому монокіні завела фото з жаркого континенту

Чорний купальник із застібками фастекс підкреслив спокусливі форми зірки і виглядав на ній досить відверто, що не могли не помітити шанувальники Огнєвіч.

Злата показала фігуру в пікантному монокіні (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Подорож стала для Злати спонтанним рішенням. "Хотілося далеко і не попсово при цьому, ще відпустка невелика, сидіти 10 днів на карантині - виключено!"- озвучила головні критерії вибору країни артистка.

"Якщо говорити про пригоди, їх я завжди знайду, а в Африці - тим більше. Завтра їду на 3-х денне сафарі, побачу прекрасну Кіліманджаро, спущуся в кратер вулкана (він вже не працює, все ок ), побачу стародавнє африканське плем'я і багато іншого! Загалом, виходить все якось несподівано прекрасно!"- захоплено розповіла Злата.

"Ви така красуня, поділіться, як тримати себе в такій формі", - захопилася одна з підписниць зірки. "Систематичні тренування, їжа і масаж", – здала дієву схему Злата.