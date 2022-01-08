Африканский соблазн: Огневич в супероткровенном монокини завела фото с жаркого континента

Черный купальник с застежками фастекс подчеркнул соблазнительные формы звезды и выглядел на ней весьма откровенно, что не могли не отметить поклонники Огневич.

Злата показала фигуру в пикантном монокини (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Путешествие стало для Златы спонтанным решением. "Хотелось далеко и не попсово при этом, еще отпуск небольшой, сидеть 10 дней на карантине- исключено!" – озвучила главные критерии выбора страны артистка.

"Если говорить о приключениях, их я всегда найду, а в Африке - тем более. Завтра еду на 3-х дневное сафари, увижу прекрасную Килиманджаро, спущусь в кратер вулкана ( он уже не работает, все ок ), увижу древнее африканское племя и многое другое! В общем, получается все как-то неожиданно прекрасно!" – восторженно рассказала Злата.

"Вы такая красотка, поделитесь, как держать себя в такой форме", - восхитилась одна из подписчиц звезды. "Систематические тренировки, еда и массаж", – сдала действенную схему Злата.