Аліна Гросу з російським актором заворожили ніжними поцілунками і обіймами: вдячний долі

Актор і співачка не приховують своїх почуттів, обіймаються цілують один одного і буквально світяться від щастя, також є ролики з звукозаписної студії, де проходив запис треку.

"Ця пісня-подарунок для всіх тих, хто переживає стан закоханості. Недарма ми її презентуємо на День Святого Валентина. Рішення записати дуетну композицію було спонтанним. Зазвичай результат таких дій перевершує всі очікування. Ми закрилися на студії, дуріли, знімали ролики, які стали частиною mood-відео, присвяченому виходу синглу", - розповіла артистка.

Роман зізнався, що дует з артисткою – це його перший співочий досвід. "Вдячний долі за зустріч з Аліною. Вдячний Аліні за довіру. Радий, що можу пробувати, експериментувати і отримувати досвід у чомусь новому для себе", - зазначив він.

Аліна і Роман презентували дует

Примітно, що Роман і Аліна встигли презентувати свою нову роботу на українських радіостанціях і поділилися фото зі студії. На знімках актори також не приховують свої ніжні почуття.

Аліна і Роман відвідали українські радіостанції разом (фото: instagram.com/alina_grosu; instagram.com/rusradio_ua)