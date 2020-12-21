Аліна Гросу зробила заяву про особисте життя: планую все встигнути

Українська співачка Аліна Гросу, яка не так давно пережила розлучення з коханим і перехворіла на коронавірус, розповіла про зміни у своєму особистому житті. Під час зйомок грандіозного святкового шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна" артистка розкрила свої плани на новорічну ніч і зізналася, хто дарує їй величезні букети на концертах.

2020 рік став для Аліни Гросу періодом складних випробувань – вона розлучилася з чоловіком, а потім перехворіла на коронавірусну інфекцією. Проте цей рік приніс артистці й приємні моменти. Вона зізналася, що в новорічну ніч спробує встигнути все – і попрацювати, і обійняти своїх рідних і близьких.

"Постараюся встигнути. Перш за все, хочу побачитися на Новий рік з родиною, з рідними. Тому що, коли хворієш, відразу розумієш, що найголовніше в житті – це твої близькі люди. Їм треба частіше говорити, як ти їх любиш, частіше обіймати, цілувати та бути з ними", - повідомила артистка у коментарі для телеканалу "Україна".

Аліна Гросу

На питання про те, чи зайнято її серце зараз, і хто дарує їй шикарні букети, Гросу відповіла дуже ухильно.

"У мене завжди серце зайняте. Насамперед улюбленою роботою. А все інше... Я коли буду виходити заміж, думаю, що другий раз точно буде, сподіваюся, що вже точно буде останнім – обов'язково всім розповім. Насправді це було ще, коли були можливі концерти. У мене було багато квітів і на концертах, і на зйомках. Друзі часто дарують. Мені здається, що, коли я розлучилася, друзі почали з новою силою підтримувати, щоб я думала, що я не одна і не сумувала", - додала Аліна Гросу.

Артистка зараз зайнята на зйомках шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", де прозвучать українські та міжнародні хіти, дотепні жарти та покажуть дивовижні постановки. Ведучими проєкту стануть Оля Полякова та Володимир Остапчук. Побачити грандіозне шоу глядачі зможуть 31 грудня о 20:00 на телеканалі "Україна".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Аліна Гросу зізналася, що їй досі важко через розлучення з чоловіком.

А також розповідали про те, що Гросу зробила заяву про другий шлюб.