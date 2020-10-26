Аліна Гросу стала жертвою грабіжників: думала, що вони фліртують

Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно висловилася про роман з популярним актором і справжні причини розлучення, стала жертвою грабіжників.

За словами молодої артистки, повернути те, що у неї вкрали закордоном, не вдалося досі.

"Я була у В’єтнамі з виставами, коли ще навчалась у виші, ми поїхали з постановкою "Манхеттен" за Вуді Аленом. Там у мене вкрали новий гаманець. Але прямо з руки, хлопці їхали на мопеді. Я думала, що це вони так фліртують. А в мене просто витягнули його", - зізналася Аліна Гросу у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Але не тільки Аліна ставала жертвою пограбування. Так, наприклад, Jerry Heil одного разу залишилася без концертних речей.

"У мене вкрали костюм. Мій костюм-талісман з пандами, моя перша концертна піжама з пандами. Все, десь вона вже в когось. Сподіваюсь, що ви в ній хоча б не спите, а виступаєте", - поділилася співачка.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Що таке пограбування на гастролях, не з чуток знає і шоумен Дмитро Коляденко.

"Був випадок, коли я ще не був відомий і працював у Сумському музичному театрі імені Щепкіна. Мені мама прислала з Монголії дуже красиву дублянку з овчини, прямо до п’ят. Тоді в магазинах взагалі нічого не було. А я артист, мені 18 років, надягнув дублянку, було дуже холодно, і поїхав у Чернігів з виставою "Едіт Піаф". Ми жили в готелі - вночі я спав, але двері не зачинив, бо другий артист, з яким я жив у номері, ще не прийшов. Відчиняються двері, я розумію, що це, мабуть, він. Встаю з ліжка, а хтось хапає мою дублянку і починає тікати по коридору. Я його наздогнав, забрав свою дублянку, і добряче його покарав", - розповів Коляденко.

Діма Коляденко (фото: instagram.com/dima_kolyadenko)

Не тільки одяг артистів приваблює злодіїв. Так, два роки тому у Львові пограбували на гастролях співачку TAYANNA.

"Це було на вокзалі. Мене пограбували, і потім вже в потягу, коли я клала свої сумки, до мене підійшла дівчинка і повернула мені гаманець зі словами: "То ваш". Але там не було грошей, нічого, просто мені повернули гаманець", - зазначила артистка.

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу знову заговорила про розлучення.